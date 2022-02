Ariano: la sede dei vigili del fuoco volontari à salva: ha vinto la mediazione A palazzo di città è giunto il comandante provinciale Mario Bellizzi

Alla fine ha vinto la mediazione e il buon senso. La vertenza dei Vigili del Fuoco volontari di Ariano Irpino da noi sollevata lunedì scorso, sembra essersi avviata a soluzione.

Proficuo incontro a palazzo di città con il comandante provinciale Mario Bellizzi subito particolarmente sensibile e vicino alla comunità arianese e successivamente con il proprietario dell’immobile di via Variante Elio De Donato il quale mosso dall’attaccamento alla città, a questo importante servizio e ai suoi colleghi, essendo egli stesso membro attivo del presidio arianese ha agevolato l’operato della macchina amministrativa, dopo aver ricevuto garanzie sul pagamento delle mensilità pregresse relative agli ultimi quattro anni e la riformulazione di un nuovo accordo. Presente all'incontro il responsabile dell'area tecnica Giancarlo Corsano.

“Possiamo affermare che questa vicenda è in via di risoluzione - ha affermato il sindaco Enrico Franza - il nostro intento era quello di scongiurare che il presidio dei Vigili del Fuoco potesse avere sede presso altre strutture o comuni. Nei prossimi giorni verrà illustrata nei dettagli la soluzione intrapresa di comune accordo.”

Una mediazione dunque con esito positivo e un caso risolto in pochi giorni. Lunedì scorso era stata presentata anche un’interrogazione da parte del consigliere Marco La Carità durante la seduta del civico consesso.

“C’è stata una mediazione, ma soprattutto l’interesse del comune a tenere in vita questo servizio - dichiara l’assessore Carmine Grasso - c’è stato l’interesse dei Vigili del Fuoco attraverso il comandante Bellizzi, il quale è venuto personalmente da noi per trovare una soluzione, il proprietario si è reso disponibile per cui nei prossimi giorni saranno formalizzate le procedure. La sede è salva, ne siamo certi ed è la volontà di tutti.”