Sport e inclusione: la sfida del team special Olympics Avellino

Il team di special Olympics Avellino coordinato da Lucia Scrima ha organizzato il “Volleyball Week 2022” nella palestra IIS “De Gruttola”

Special Olympics Italia dedica la settimana dal 14 al 20 febbraio 2022 ad uno degli sport di squadra più amati. Anche in un momento storico tanto particolare, la settimana della pallavolo unificata special olympics, iniziativa giunta alla VI edizione, coinvolge tutta l’Italia, con il patrocinio della Fipav, non solo gli atleti, ma tutti coloro che vogliono cimentarsi in questa disciplina, giovani con disabilità intellettive e non.

L’obiettivo comune è di offrire una nuova opportunità per fare attività sportiva promuovendo la pallavolo unificata e facendo leva sull’allenamento individuale, di squadra e di gioco, oltre ogni distanza fisica favorendo così l’inclusione.

L’evento è stato organizzato dai docenti Antonio Di Rubbo Antonio referente special Olympics team Avellino per la sede Martiri, Annna Petriello Anna referente Area H e scolastica special olympics team Avellino per la sede Cardito, Goffredo Caccese Goffredo area H sede Martiri e la collaborazione delle docenti Romano Carmelita Romano, Ernestina Maietta Ernestina, Alessandra Pratola. All’evento hanno presenziato i docenti vicari Giuseppe Colantuoni e Antonella Micciolo, nonché dal Dsga Maria Vittorio Monaco.

La direttrice Provinciale Lucia Scrima ringrazia il dirigente scolastico Pietro Petrosino per la disponibilità e sensibilità, i docenti e referenti per l’ottima riuscita dell’evento. Un grazie speciale ai ragazzi.