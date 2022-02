Viadotto Ofantina: via ai lavori a Manocalzati tra sensi unici e restringimenti L'avviso dell'Anas

Avanzano i lavori di manutenzione programmata in corso sul viadotto Montechiuppo della strada statale 7 “Appia” (itinerario Ofantina), nel territorio comunale di Manocalzati, in provincia di Avellino, per un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro.

Allo stato attuale sono già stati completati il cordolo per le barriere e realizzata l’impermeabilizzazione, la posa in opera di binder e tappeto e la realizzazione dei giunti di dilatazione per una lunghezza complessiva di oltre metà dell’impalcato, nonostante alcuni rallentamenti delle attività dovuti a difficoltà da parte della impresa esecutrice nell’approvvigionamento di taluni materiali ed alle avverse condizioni meteorologiche di parte del periodo invernale.

Attualmente, in corrispondenza del km 309,488, è necessaria l’attivazione del senso unico alternato, regolato da semaforo, per permettere lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.

Entro questa settimana è previsto l’avvio delle attività di posa in opera delle barriere; con il completamento di questo lavoro e le successive verifiche si procederà poi al “ribaltamento” del cantiere (con cambio di corsia, previo spostamento dei new-jersey e realizzazione di segnaletica orizzontale), programmato in orario notturno con l’interdizione al transito completa del viadotto prevista per una sola notte.