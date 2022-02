Apertura straordinaria del centro trasfusionale: 24 donazioni in 6 ore Successo per l'iniziativa promossa dall'associazione Fratres al Frangipane

24 donazioni di sangue in 6 ore. Successo per l'apertura straordinaria del centro trasfusionale dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. "Io dono non so per chi, ma so perché". Questo lo slogan dell'associazione Fratres di Ariano Irpino, guidata da Amilcare Grasso che ha organizzato l'iniziativa. Una domenica all'insegna della solidarietà che è stata molto apprezzata dell'equipe della struttura ospedaliera di via Maddalena. Una sinergia importante che si spera possa rafforzarsi in futuro. La speranza è che il presidio ospedaliero arianese riesca a ricevere con assiduità sempre più donazioni. Ogni gesto a prescindere da quale sia l'associazione che si rende promotrice di tali iniziative risulta essere prezioso, perché il sangue è paragonabile ad un trapianto e il bisogno, soprattutto in questo tempo di pandemia diventa sempre più crescente. Di sacche vi è necessità continua in ogni struttura ospedaliera dove è possibile donare in sicurezza. Dal centro trasfusionale del Frangipane viene rivolto un grazie ai promotori della raccolta straordinaria per l'ottima organizzazione.