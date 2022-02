Ariano: imprenditori al fianco di famiglie in difficoltà La macchina della solidarietà di Panacea nelle aree interne

Sale l'indice di povertà nelle aree interne a causa soprattutto dei costi altissimi delle bollette e carburante. Aziende vicino alle famiglie in difficoltà. Ennesima donazione all'associazione Panacea per aiutare chi è in difficoltà. "E' un periodo difficilissimo, molte famiglie vivono il loro dramma in silenzio e noi cerchiamo di arrivare a loro con discrezione - afferma Maria Spina Pratola - hanno vergogna di chiedere ma noi non intendiamo lasciarle sole. Ed è per questo motivo che intendiamo ringraziare tutti coloro che ci aiutano in questa nostra missione, in modo particolare Pasta Baronia attraverso il gruppo De Matteis e Farine Magiche Lo Conte per le loro donazioni di generi alimentari da destinare a persone bisognose. Non è esagerato dire che in questo periodo drammatico e lo abbiamo constatato con i nostri occhi, c'è gente che davvero non riesce a mettere un piatto a tavolo. L'opera di questi imprenditori è davvero encomiabile. E grazie a tanti come loro che stiamo fronteggiando questa emergenza. Ancora grazie per tutto il vostro sostegno." Saranno i volontari a distribuire i pacchi in queste ore alle varie famiglie.