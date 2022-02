Maltempo, arriva la neve: scuole chiuse domani ad Ariano. C'è l'ordinanza Il provvedimento del sindaco Franza

Allerta meteo con l'arrivo di nevicate in Irpinia: scuole chiuse ad Ariano. Lo ha disposto il sindaco Enrico Franza, con ordinanza apposita, numero 5, diramata in serata. "Visto il contenuto del Bollettino Meteo acquisito al prot. dell'Ente n. 5577 del 25/02/2022 con cui si prevedono consistenti precipitazioni nevose, che potrebbero comportare disagi per la circolazione stradale dei mezzi di trasporto pubblico locale e veicolare in genere, con possibili conseguenze per la pubblica incolumità; CONSIDERATO che al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sabato 26 febbraio 2022", spiega Franza che dispone: per il giorno 26 febbraio 2022 la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale di Ariano Irpino.