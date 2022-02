Il cuore di Massimiliano Raggi batterà forte anche ad Ariano Intitolata allo sfortunato volontario la sede della Guardia Nazionale Ambientale

Il cuore di Massimiliano Raggi batterà forte anche ad Ariano Irpino. Intitolata allo sfortunato volontario la sede della Guardia Nazionale Ambientale, venuto a mancare a causa di un incidente stradale nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto di un anno fa, lungo il raccordo Terni-Orte. La cerimonia di intitolazione si è svolta nella sede dell'associazione arianese, in via Marconi.

"E' un onore per noi l'invito del dirigente provinciale Giuseppe Cocca - ha affermato Alessia Angeli segreteria nazionale Gna - siamo giunti ad Ariano Irpino dalla segreteria di presidenza, questa sede provinciale è senza dubbio il nostro fiore all'occhiello sia come operatività, rappresentanza e valori che portano avanti i volontari. In pochissimo tempo qui sono stati raggiunti risultati davvero meravigliosi.

Una giornata speciale, Massimiliano Raggi, collega e figlio del nostro presidente, era un ragazzo fantastico, pieno di valori. Aveva solo 24 anni e un cuore enorme, molto più grande della sua età. Siamo certi che anche oggi è qui con noi. Questo gesto di Ariano è veramente importante e di grandissimo valore."

Numerosi attestati di riconoscimento per il team arianese, tra cui l’omaggio di una targa da parte della protezione civile flumerese guidata da Francesco Giacobbe, consegnata dal validissimo volontario Matteo Cardinale, a testimonianza di una sinergia importante con i comuni limitrofi.