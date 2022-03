Villamaina, fiaccole e marcia per la pace: "Siamo vicini al popolo ucraino" 25 comuni coinvolti

"Una fiaccolata per la pace e un'iniziativa lodevole per l'accoglienza degli ucraini in Irpinia! Il sindaco del Comune di Villamaina (AV), il prof. Nicola Trunfio, in collaborazione con l'Associazione Ucraini Irpini, si è reso promotore di un'encomiabile iniziativa coinvolgendo altri 25 comuni irpini, a supporto dell'Ucraina e di solidarietà verso la stessa nazione". Questo il post pubblicato sulla pagina social Ucraini Irpini. Intanto stasera a campetto Santa Rita saranno caricati altri bus in partenza per l'Ucraina, con a bordo alimenti a lunga conservaizone e farmaci. Domattina alle ore 5 la partenza. Primi arrivi, intanto, di profughi in Irpinia. DIeci le persone che si sono ricongiunte con i propri familiari residenti in Irpinia.