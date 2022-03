Garanzia giovani Campania: 10 tirocini extracurriculari al comune di Ariano L'iniziativa è rivolta a persone svantaggiate o disabili

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande rivolte alla partecipazione di numero 10 tirocini formativi della durata 12 mesi nell’ambito del “Par Campania garanzia giovani”, riservati alle categorie di soggetti disabili ex Legge 68/99 e persone svantaggiate ex legge 381/91.

Il comune di Ariano Irpino ha ricevuto l’approvazione del finanziamento “Par garanzia giovani seconda fase-misura V tirocini extracurriculari”, programma europeo che favorisce l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati per agevolarne le scelte professionali.

Entro il 30 marzo 2022 è possibile presentare la domanda di partecipazione.

I requisiti di accesso obbligatori sono: Età compresa tra i 16 e i 35 anni di età (34 anni e 364 giorni), giovani neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola nè all'Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale, giovani anche non neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’asse 1 Bis del Par Campania (per non neet si intende giovani che frequentano corsi di istruzione o di formazione purché siano disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del dlgs.n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15 -quater del d.l. n. 4/2019 -circolare Anpal n. 1/2019), non aver già partecipato ad altre Misure retribuite del Par garanzia giovani Campania, vecchio programma, essere residenti in Regione Campania, essere iscritto al collocamento mirato presso il Cpi di competenza territoriale dalla quale si evinca la condizione di disabilità di cui alla L.68/99. Autodichiarazione del candidato corredata dalla relativa documentazione attestante lo stato di svantaggio di cui alla L. 381/91. I tirocini disponibili e i titoli preferenziali per l’accesso sono indicati nell’avviso. Per ogni ulteriore informazione: (0824-1664441 - mail presidenza@sannioirpinialab.org).

Così l'assessore Veronica Tarantino: "Tra le priorità dell'amministrazione, giovani, formazione e fasce deboli hanno sempre avuto un'attenzione particolare. L'amministrazione ha promosso l'adesione al progetto Garanzia Giovani al fine di agevolare l'inserimento lavorativo di giovani con disabilità o in situazione di svantaggio sociale, attuando, attraverso le politiche giovanili una politica attiva del lavoro."