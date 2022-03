Il covid uccide ancora: muore 88enne di Mirabella Eclano al Frangipane di Ariano Calano i ricoveri, ma il virus miete un'altra vittima

Lotta al covid, avanti con i vaccini e ricoveri in calo nelle aree interne della provincia di Avellino. Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 21 pazienti, positivi al Covid, di cui: 4 degenza ordinaria (Area Covid), 4 in sub intensiva (Area Covid), 6 Medicina Covid, 3 Cardiologia, 3 Chirurgia, 1 Ortopedia. Ma il coronavirus uccide ancora e ieri è deceduto al Frangipane un 88enne di Mirabella Eclano, ricoverato in Medicina Covid.