Ufficio postale aperto per l’intera settimana a Savignano Irpino Lo ha deciso il Tar Campania Salerno a seguito del ricorso presentato dall’amministrazione comunale

Ufficio postale aperto per l’intera settimana, dal lunedì al sabato e non più a giorni alterni nella Valle del Cervaro a Savignano Irpino. Lo ha deciso il Tar Campania Salerno a seguito del ricorso presentato dall’amministrazione comunale. Battaglia vinta per la Valle del Cervaro.

La soddisfazione del sindaco Fabio Della Marra: "E' la vittoria di un ricorso, probabilmente anche inaspettato alla vigilia contro poste italiane. Credo che in questo caso, la giustizia abbia trionfato, avendo ristabilito, o meglio imposto a poste italiane, la riapertura a tempo pieno dei nostri uffici postali, chiusi ingiustamente e senza un motivo palese nel 2015, nel giro di una settimana. Abbiamo sin da subito impugnato questa scelta per noi incomprensibile e in cinque anni, anche grazie ai nostri legali, siamo riusciti a portare avanti un risultato che credo per queste aree sia estremamente positivo. Un segnale di speranza per le nostre popolazioni, che in questi nostri territori vedono una presenza notevole di persone anziane da tutelare."

L'ufficio postale di corso Vittorio Emanuele osserverà i segienti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.