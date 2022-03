Strategie di sviluppo del territorio, Franza convoca i sindaci dell'area vasta Una tavola rotonda per disegnare il futuro intorno alla stazione Hirpinia

Il masterplan delle aree interne, area vasta Valle Ufita” è il tema centrale del tavolo di lavoro promosso dalla città di Ariano Irpino, quale comune capofila della area vasta che avrà luogo domani mercoledì 2 Marzo presso l’auditorium comunale con inizio alle ore 10.30.

Ad introdurre i lavori con i saluti sarà Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino. Al tavolo di lavoro parteciperanno Bruno Discepolo, assessore al governo del territorio della regione Campania, Francesco Todisco, delegato alta capacità Napoli – Bari e i sindaci dei comuni dell’associazione dell’Ufita, Calore, Miscano e Cervaro, Area Vasta.

Una tavola rotonda che vedrà tutti i comuni protagonisti per disegnare l'area intorno alla stazione Hirpinia in località Santa Sofia ad Ariano attraverso la modalità pianificatoria del “Masterplan” al fine di realizzare gli interventi, materiali e immateriali, che abbiano come obiettivo la valorizzazione del territorio da un punto di vista socio-economico, produttivo, ambientale, paesaggistico, turistico e culturale