Rimozione dei cumuli di neve per consentire lo svolgimento del mercato All'opera comune e protezione civile

Rimozione dei cumuli di neve su strade e marciapiedi da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, Aios e operai comunali coordinati dall'area tecnica, per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale.

Gli interventi sono stati affettuati lungo via nazionale, San Leonardo, Umberto primo e Piazza Mazzini. Salvo nuove precipitazioni, tutto dovrebbe svolgersi senza intoppi sia per quanto riguarda il mercato dell'ortofrutta in centro, zona Calvario che per le altre tipologie in via guardia e aree limitrofe. L'intervento è stario molto apprezzato dai cittadini ed in modo particolare dagli irriducibili del mercato.

E' proseguita intanto anche oggi la rimozione di rami pericolanti in molte zone della città, interessate da crolli causati da neve e vento.