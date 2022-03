Una nuova città dei servizi intorno alla stazione Hirpinia ad Ariano Si definisce il masterplan che segnerà la svolta in termini di sviluppo e occupazione

"E' in gioco il futuro del nostro territorio che oggi stiamo provando a disegnare insieme. Immaginiamo intorno alla stazione Hirpinia una nuova città dei servizi. La dislocazione di una nuova piastra ospedaliera, infrastrutture ricettive, alberghi, un parco fluviale. Fare in modo insomma che quell'area adiacente alla stazione possa rappresentare una vera e propria svolta." E' l'auspicio del sindaco Enrico Franza che ha chiamato a raccolta ad Ariano Irpino i sindaci del territorio e la Regione Campania rappresentata dall'assessore Bruno Discepolo e dal delegato alta capacità Francesco Todisco oltre all'ex deputato Luigi Famiglietti. E la risposta è stata compatta.

L'interesse di rilanciare i territori, approfittando di questa grande sfida accomuna tutti allo stesso modo e senza più campanili. Sarà Ariano, comune capofila a recitare un ruolo importantissimo intorno a questa straordinaria occasione di sviluppo.

"E' necessario creare un assetto del territorio complessivo - afferma Francesco Todisco - valorizzare tutte le potenzialità che la stazione Hirpinia potrà portare a questo territorio d'aria vasta che gravita intorno ad Ariano Irpino."

La Regione Campania è impegnata da tempo in questa azione di sviluppo sostenibile per le aree interne, attraverso una programmazione generale. Particolare attenzione verrà rivolta proprio alle modalità pianificatorie dei masterplan, al fine di realizzare tutti gli interventi necessari, che abbiano come obiettivo la valorizzazione del territorio da un punto di vista socio-economico, produttivo, ambientale, paesaggistico, turistico e culturale.

"Il nostro intento è quello di innescare nuovi processi virtuosi di rigenerazione territoriale ed economica. Gli impegni economici si stanno definendo nell'ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali. Stiamo varando da questo punto di vista - ha annunciato l'assessore Bruno Discepolo - un nuovo strumento che in prosecuzione di quanto già definito con il documento di orientamento strategico della regione Campania, dovrà definire l'allocazione delle risorse sui vari progetti che andremo a definire."