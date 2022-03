Emergenza animali in Ucraina: in campo la Guardia Nazionale Ambientale L'appello dal distaccamento di Ariano Irpino

Anche il distaccamento di Ariano Irpino sarà impegnato nell’azione umanitaria in aiuto agli sfollati dell’Ucraina.

Dopo il via libera del Ministero della Salute, sarà avviata anche in Irpinia, una raccolta di scatolette e viveri per animali quali cani, gatti ed altri esemplari appartenenti ai profughi. Si potranno consegnare anche beni di prima necessità: indumenti nuovi, viveri, medicine e prodotti per l’igiene intima da destinare a donne e bambini.

La sede della Guardia Nazionale Ambientale di Ariano Irpino, sita in via Marconi, diventerà un punto di raccolta.

Sarà aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle ore 20.00 ed ogni sabato sarà consegnato il materiale presso la sede operativa della Regione Campania.

Si effettua anche ritiro a domicilio. Per informazioni sarà possibile contattare i seguenti numeri: Giuseppe Cocca 331.7518831, Gianluca Cocca 339.1053410, Antonio Lo Calzo 338.8478843 e Veronica Cocca 366.7320301.