Nuovo trionfo per la scuola di danza del direttore artistico Michele Leone Successo per i ballerini che hanno rappresentato con orgoglio la terra d’Irpinia

Ennesimo successo per la scuola di danza expression del direttore artistico Michele Leone. Al concorso internazionale Ida svoltosi a Firenze all’interno della 17esima edizione di “Danza in fiera”, l’evento di danza più grande d’Europa, i suoi allievi hanno ottenuto due terzi ed un quarto posto sfidando centinaia di ballerini provenienti da diversi stati europei.

I duetti esibiti sono estratti da alcune coreografie della sua ex allieva ed ora splendida insegnante Maria Chiara Tedesco.

Questa famiglia di danza è giunta al 22esimo anno di attività, dominando la scena delle danze hip hop su diverse province campane da almeno un decennio.

Attualmente è in corso la preparazione alle qualificazioni mondiali coi circuiti World of dance e hip hop international per provare a volare in America a rappresentare la nazione, oltre al concorso internazionale Mc hip hop contest Crusin che si terrà a Riccione a pasqua.

I ballerini che hanno rappresentato con orgoglio la terra d’Irpinia sono: Rossella Barbato, Carmine De Furia, Gerardo Pio Pagliarulo, Benedetta Pannese, Marco Vigilante ed Elisa Vitillo.