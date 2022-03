Ariano: cinque donne valorose alla guida delle massime istituzioni della città In prima linea, in favore della società e della legalità

Donne ai vertici. Quando è la passione a far funzionare anche una istituzione: Dal commissariato di polizia alla compagnia carabinieri, dalla guardia di finanza al carcere. Donne in prima linea, in favore della società e della legalità.

Maria Felicia Salerno, Annalisa Pomidoro, Annalisa Di Blasi, Maria Rosaria Casaburo e Maria Rosaria Iannaccone. Cinque donne a capo delle istituzioni della città, dalle forze dell'ordine al carcere.

Un evento da considerarsi davvero unico e raro forse a livello nazionale. Da qui la scelta del consiglio delle donne di condividere in pieno, la proposta di assegnare un riconoscimento alle sentinelle della città. Donne ai posti di comando, sempre più determinate a ricoprire incarichi di prestigio coniugando carriera, famiglia, impegni e affetti. Donne in favore di altre donne sempre più spesso vittime di violenza. Donne che non cedono agli stereotipi e vanno oltre i giudizi e i pregiudizi. Donne che lavorano sempre più spesso dietro le quinte, nelle retroguardie, in silenzio. E a parlare sono poi i risultati conseguiti.

Sarà l'8 marzo la data significativa in cui tutte e cinque i vertici al femminile delle forze dell'ordine saranno ricevute a palazzo di città nella sala consiliare Giovanni Grasso per ricevere un premio. La cerimonia intitolata: "Donna, istituzione, arte e sport è stata promossa dall'amministrazione comunale attraverso l'attivissimo consiglio delle donne e in collaborazione con le associazioni Fidapa e il Panathlon Club. L'appuntamento è alle ore 10.00.

Il primo riconoscimento andrà alle istituzioni della città. A seguire da parte della Fidapa, alle donne arianesi che si sono distinte nell’ambito della promozione e sostenibilità delle iniziative nel campo delle arti, professioni e affari. Ed infine grazie al coinvolgimento del Panathlon Club alle donne in evidenza nello sport, nell’ambito della promozione, diffusione della cultura e dell’etica sportiva.

Una comunità rosa, e in barba alle quote rosa, se si considera che anche il capo di gabinetto e il ruolo di segretario dell'ente comunale sono ricoperti da due attivissime donne: Claudia Mainiero e Concettina Romano oltre alle assessore Veronica Tarantino, Lucia Monaco e le consigliere comunali Valentina Pietrolà, Laura Cervinaro e Grazia Vallone. Volti femminili ben rappresentati anche tra gli appartenenti alla polizia municipale, nelle istituzioni scolastiche, sanitarie, nel volontariato e nei vari uffici comunali. Un'ultima curiosità, prima delle rielezione a sindaco di Enrico Franza erano addirittura sei le istituzioni in rosa nella città del tricolle con la presenza dell'ex commissario straordinario Silvana D'Agostino, donna dalle grandi doti umane e professionali. Ariano dunque, si attesta apripista di una tendenza futura.