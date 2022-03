Ucraina: Ariano apre le porte dell'accoglienza nella sede dell'associazione Vita Ospitalità e supporto morale a donne a bambini

La guerra in Ucraina è il triste scenario che, nelle ultime settimane, ha stravolto la vita di milioni di persone. Nessuno può restare indifferente dinnanzi alla feroce avanzata delle truppe russe che seminano terrore e morte. Tra i milioni di profughi in fuga dell’Ucraina alcuni, da ieri, sono giunti anche ad Ariano Irpino dove hanno trovato accoglienza presso l’associazione “Vita”, da sempre vicina alle esigenze delle persone che hanno bisogno di aiuto.

Le famiglie confluite nella sede di via Villa Caracciolo sono, per lo più, composte da donne e figli, spesso in fuga con la propria auto che hanno raggiunto le loro madri che lavorano sul tricolle, come badanti.

A ciascuno di loro i volontari, in attesa dell’apertura dei canali ufficiali, hanno offerto ospitalità e supporto morale. E’ stato effettuato un tampone antigenico, così come suggerito dalle indicazioni regionali e tutti sono stati registrati, per la tutela del loro status di “profughi”. Le autorità competenti provvederanno, poi, ai vari adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L’associazione Vita ha aperto le sue “braccia solidali” offrendo ai cittadini ucraini la prima forma di accoglienza: un pasto caldo e un letto per la notte.

Grande emozione tra gli operatori che hanno incontrato le famiglie provenienti da una terra in guerra; nei loro occhi era racchiuso il dolore per aver lasciato tutto e la speranza di un futuro senza più bombe.