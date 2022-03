Nuova nevicata di marzo: scuole di ogni ordine e grado chiuse ad Ariano Lo ha deciso il sindaco Enrico Franza firmando stamane l'ordinanza

Nuova nevicata di marzo, scuole di ogni ordine e grado chiuse ad Ariano Irpino. Lo ha deciso il sindaco Enrico Franza firmando stamane l'ordinanza dopo essersi confrontato con il comandante della polizia municipale Angelo Bruno e il dirigente dell'area tecnica comunale Giancarlo Corsano.

Il testo del provvedimento: "Visto le condizioni meteo avverse, che comportano precipitazioni nevose, con conseguenti disagi per la circolazione stradale dei mezzi di trasporto pubblico locale e veicolare in genere, con possibili conseguenze per la pubblica incolumità, considerato che al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi sabato 7 marzo 2022. Visto l'articolo 54 del Tuel numero 267/2000 ordina per il giorno 7 marzo 2022 la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale di Ariano Irpino.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza al prefetto, all'ufficio scolastico provinciale, a tutti

gli istituti interessati, nonché la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ariano Irpino e sito

Web. E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, con particolare

riferimento alle attività di vigilanza delle forze dell'ordine. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Campania entro 60 gg. dalla data odierna, secondo le modalità di legge, o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al presidente della repubblica."

Analoghi provvedimenti anche in altri comuni del circondario e dell'alta irpinia dove la coltre bianca ha arrecato disagi maggiori. Sono soprattutto le zone rurali ad avvertire difficoltà. Risulta transitabile la statale 90 delle puglie sia in direzione Napoli che Foggia come pure l'A16 Napoli-Bari. Neve ben visibile sulla cappa dell'Irpinia, a Trevico, nella Baronia in particolare a Vallesaccarda e in alta Irpinia a Bisaccia. La raccomandazione dalla sala operativa della protezione civile regionale diretta da Claudia Campobasso vale per tutti: circolare con pneumatici da neve lungo le strade e seguire costantemente i bollettini meteo. L'inverno non è finito.