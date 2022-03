"Via subito quei cassonetti a ridosso dell'intercinta del carcere Campanello" Appello urgente al prefetto di Avellino Paola Spena e al sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza

L'Osapp attraverso il segretario provinciale Ettore Sommariva, segnala per l'ennesima volta lo scempio rifiuti a ridosso dell'intercinta del carcere Campanello, lungo la strada che porta a località Stillo e Acqua di Tauro. Un problema del resto già sollevato più volte dai residenti e dai vari organi di informazione. La foto che vedete è recentissi. Soprattutto nel fine settimana lo scenario disgustoso è questo che vedete.

"Ancora una volta - afferma Sommariva - siamo costretti a denunciare l'attuale allocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani a servizio della comunità adiacente, posizionati a ridosso dell’intercinta, tale da ostruire il passaggio dell’ingresso secondario della casa Ccrcondariale del tricolle, nonché adiacente alla

cabina elettrica a servizio dell’Istituto.

Oltre ai contenitori, di per se pericolosi e che potrebbero compromettere la sicurezza della struttura, in quando utilizzabili come scala da parte di malintenzionati per potersi introdurre all’interno della struttura scavalcando la recinzione metallica, c’è da rappresentare altresì le precarie condizioni igienico sanitarie dovute allo sversamento per terra quando i contenitori sono pieni nonché allo stoccaggio di ingombranti ed ecc.ecc. e all’impatto negativo che si ripercuote sull’immagine e il decoro dell’amministrazione

penitenziaria."

L'Osapp chiede alle autorità competenti di voler accertare quando segnalato mediante accertamenti mirati da parte della locale polizia municipale e di voler disporre lo spostamento dei contenitori in altra area idonea all’uopo."

La lettera è stata indirizzata al sindaco Enrico Franza, al prefetto di Avellino Paola Spena, al direttore del carcere Campanello Maria Rosaria Casaburo e per conoscenza all'ufficio relazioni sindacali presso il Prap di Napoli, al segretario generale Osapp Leo Beneduci, al segretario regionale Osapp Vincenzo Palmieri e ai segretari locali Osapp.