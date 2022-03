Ricucire ogni strappo per ritrovare la pace: ecco il messaggio di Iwona Una creazione inedita, dalle sfumature giallo-blu dell'Ucraina che ha colpito tutti ad Ariano

Dare un taglio alla guerra. Ricucire ogni strappo per ritrovare la pace. Un messaggio universale che si riversa nelle creazioni di Iwona Maria Kasprzak, una sarta di origini polacche, che con semplicità e forza, ha inteso colorare i suoi abiti con il giallo e l'azzurro della bandiera ucraina.

E stavolta Iwona ha stupito tutti con questa sua creazione inedita, dalle sfumature giallo-blu dell'Ucraina. Chi meglio di lei sa come ricucire là dove c'è uno strappo osceno!?! In tanti si sono soffermati ad apprezzare la sua originale creatività favore della pace

L'eleganza si veste di solidarietà per le donne e i bambini travolti dalla guerra, e fa sentire alto l'appello per la fine del conflitto, regalando anche una speranza a chi, in questi giorni sta trovando rifugio in Italia.