118 comuni 1 fede: lo striscione che richiama all'unità Compattezza, fierezza e orgoglio del popolo irpino: Ariano c'è

La parte più pura e viscerale del tifo della curva sud, lancia un messaggio potente a tutta la provincia. Uno striscione con la scritta: 118 comuni… 1 fede è comparso anche ad Ariano Irpino. Un richiamo alle tradizioni di una provincia che si è sempre identificata con la sua squadra di calcio, l’U.S. Avellino.

Un messaggio di unità per far tornare i tifosi non solo allo stadio ma su quei gradoni che hanno sempre significato unità, compattezza, fierezza e orgoglio del popolo irpino e Ariano, che ha una lunghissima tradizione di tifo per l’Avellino calcio, non poteva non cogliere.

Negli anni i tifosi biancoverdi del tricolle sono stati presenza numerosa ma non organizzata, successivamente sempre più compatta e presente con gli 83031, con la breve ma imponente esperienza del club A399 e adesso con coloro che non hanno mai smesso, nemmeno in questi periodi di grandi difficoltà dovute alla pandemia, di essere vicini alla squadra e partecipare al movimento e con questo striscione rilanciano un invito che i tifosi e gli appassionati di Ariano sapranno certamente cogliere per sostenere il finale di campionato dell'U.S. Avellino.