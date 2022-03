Ariano: arte, fede e tradizione in onore del santo patrono Ottone Frangipane Conversone di marcia 2022. Ecco il programma

Conversone di marcia 2022. L'artista silenziosa e creativa Barbara Maraio, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, si appresta a coinvolgere la città con una nuova iniziativa inedita.

In occasione della festività di Sant'Ottone Frangipane patrono di Ariano, l'associazione culturale miscellanea Dna darà vita a laboratori, installazioni, seminari, e concerto. E il programma è di quelli davvero coinvolgenti.

Si comincia alle 17 di martedì 22 marzo all'interno del polo didattico ex ospedale San Giacomo in via Conservatorio. Qui ci sarà un laboratorio gratuito per bambini: costruzione scarpe in carta a cura dell'artista Sara Lovari di Arezzo). Ed è questo un primo momento che farà da apripista alla manifestazione.

Mercoledì 23 Marzo alle ore 10.30 tutti in piazza plebiscito sotto il maestoso campanile di Sant'Oto.Visita alla cappella del santo, ai reliquiari in cattedrale e al museo degli argenti. Ore 12.00 Bread&break via Pirelli, assaggio del pane di Sant’Ottone con una ricetta quest'anno del tutto sperimentale e unica. Distribuzione del libro Sant'Ottone, di Emilio Monaco a cura dell'associazione Sant'Ottone.

La giornata vedrà ancora: Installazione nel centro storico dell'opera itinerante di Sara Lovari. Ore 16.00 Bread&break sempre in via Pirelli. Laboratorio di Tamburello italico a cura del Maestro Mario Puorro. A seguire presso il museo civico, sala mostra, approfondimento sulla forma in ceramica denominata scarpetta scaldamani con relative illustrazioni. In chiusura della giornata sempre al museo civico: concerto, ingresso libero dei "Rema" da Roma. Musiche per sopravvivere alle correnti. Inizio previsto per le ore 21.00.

Nei giorni a seguire: performance interattiva “Esodo“ con la partecipazione della cittadinanza. Le iniziative sono patrocinate dall'amministrazione comunale di Ariano Irpino.