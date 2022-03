Rischia di diventare una seconda Creta, la frazione di Pianotaverna ad Ariano Perdite di acqua a macchia di leopardo e pericolo ghiaccio tutte le mattine per i residenti

Rischia di diventare una seconda Creta, la piccola frazione di Pianotaverna ad Ariano Irpino. Perdite di acqua a macchia di leopardo che cominciano già da versante Stratola per poi proseguire fino al tratto finale senza sbocco della strada. Per i residenti è un calvario quotidiano tra disagi e pericoli. Ne sa qualcosa chi percorre questo tratto per svariate necessità, di buon mattino, quando l'acqua come se non bastasse forma in più punti pericolosissime lastre di ghiaccio. Si sono rischiati già diversi incidenti finora.

"Sono zone in cui non ci pensa nessuna - ci dice un anziano - qui i politici lo vediamo solo durante le campagne elettorali, poi spariscono per anni. Siamo solo elettori in queste zone e non cittadini."

Non è delle migliori la situazione a Pignatale, altro tratto disastrato da anni che da Ariano Irpino collega Villanova del Battista e le contrade Masciano e Orneta.

E' far west anche qui. Stesso scenario, forse ancora più grave a Patierno sul versante Camporeale dove tra non molto si rischia davvero il blocco totale. E potremmo continuare ancora.