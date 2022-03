Ariano: alla riscoperta del santo eremita Ottone Frangipane Oggi 23 marzo, scuole e uffici chiusi, la città del tricolle si ferma per onorare il suo patrono

Si è aperta con la creatività dei bambini, sotto la spinta dell'artista straordinaria Sara Lovari di Arezzo, nell'ex ospedale San Giacomo, il lebbrosaio dove il santo patrono assisteva gli ammalati, oggi polo didattico, diretto scrupolosamente da Carmine Iuorio, la due giorni dedicata a Sant'Ottone, fortemente voluta da Barbara Maraio. Un laboratorio gratuito per bambini con la costruzione di scarpe in carta. L'associazione culturale miscellanea Dna darà vita a laboratori, installazioni, seminari, e concerto.

Oggi 23 Marzo alle ore 10.30 il raduno in piazza plebiscito prima della celebrazione eucaristica in programma alle 11 nella Basilica Cattedrale. La mattinata prevede la visita alla cappella del santo, ai reliquiari in cattedrale e al museo degli argenti. Alla 10 invece la celebrazione nella chiesa di Rione San Pietro dove è presente il romitorio del santo. Distribuzione poi del libro Sant'Ottone, di Emilio Monaco a cura dell'associazione Sant'Ottone.

La giornata vedrà ancora: Installazione nel centro storico dell'opera itinerante di Sara Lovari. Ore 16.00 nel museo civico, laboratorio di Tamburello italico a cura del Maestro Mario Puorro. A seguire presso il museo civico, sala mostra, approfondimento sulla forma in ceramica denominata scarpetta scaldamani con relative illustrazioni. In chiusura della giornata sempre al museo civico: concerto, ingresso libero dei "Rema" da Roma. Musiche per sopravvivere alle correnti. Inizio previsto per le ore 21.00.

Nei giorni a seguire: performance interattiva “Esodo“ con la partecipazione della cittadinanza. Le iniziative sono patrocinate dall'amministrazione comunale di Ariano Irpino.