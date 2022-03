Visite senologiche gratuite: il camper della Lilt a Cesinali Al primo posto la prevenzione

L'associazione provinciale Lilt di Avellino Aps comunica che saranno effettuate il prossimo 2 aprile a Cesinali dalle ore 16:00 alle ore 19:00 mediante ambulatorio mobile, visite senologiche gratuite. Un appuntamento importante rivolto alla prevenzione. La prenotazione è naturalmente obbligatoria. Basta contattare il numero 348.2780730. A comunicarlo è il Cif centro italiano femminile di Aiello Del Sabato 1922-2022, 100 anni in campo per la prevenzione da parte della Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori, che invita tutti a partecipare all'iniziativa. "Prevenire è vivere."