Addio ad un'altra grande gloria del calcio arianese: si è spento Livio Iannarone Leggenda calcistica di quegli anni mitici della serie D e uomo dalle mille risorse

Era il 18 maggio 2021 quando Livio Iannarone colpito da una grave insufficinza respiratoria venne trasferito in eliambulanza in rianimazione all'ospedale di Eboli. Titolammo così quel giorno: "Ariano in apprensione per Livio Iannarone: Forza guerriero." Da allora la città, i suoi amici di sempre, non lo hanno più visto, avvertendo pesantemente la sua mancanza.

Dimesso in mattinata dai medici dell'ospedale di Pescopagano, Livio si accingeva a fare ritorno nella sua città accompnato da fratello Michele.. Ma nell'abitazione di via Fontananuova, dove lo attendeva il fratello Tino per abbracciarlo, purtroppo non è mai arrivato. Pochi metri prima, dopo essere sceso dall'auto di suo fratello Michele, si è accasciato a terra ed è morto. Dinamiche relative alle dimissioni che ora sono tutte al vaglio della procura di Benevento la quale ha disposto l'autopsia affidando l'incarico al medico legale Carmen Sementa. Salma trasferita in obitorio all'ospedale Moscati di Avellino.

La notizia ha fatto in pochissimo tempo il giro della città. Un sabato di profondo dolore per gli arianesi, molto legati al grande Livio, leggenda del calcio di quegli anni mitici della serie D che forse nessuno potrà imitare. "Un pensiero a Livio - scrive il sindaco Enrico Franza - a cui Ariano ha voluto tanto bene e glien'è vorrà ancora."

"Anche Livio se n'è andato. Cosa ho apprezzato di lui? La sua profonda irriverenza, nei confronti di tutti, nessuno escluso: la sua forma estrema di libertà - scrive Antonio Romano - eppure era sempre sinceramente affettuoso. Se i luoghi son fatti di persone, quando una persona muore, anche un pò di quel luogo muore.

Bella la descrizione di Andrea Lo Conte: "Non ho foto che ci ritraggono insieme, ma ho infiniti ricordi di tante cose fatte insieme. La mia preparazione con la prima squadra e tu subito a darci addosso a noi ultimi arrivati. Poi mi portasti con te a lavorare nella tua bottega alla guardia, dove restauravi mobili antichi. Nel frattempo lavoravamo ascoltavamo sempre tanta musica. e tu mi dicevi "sienti sie' che piezzo" e poi con la voce imitavi gli strumenti. Giornate intere così, poi in primavera ed in estate, sempre in giro con la tua renault rossa."

Antonio Sicuriello Us Ariano, la maglia: "Questo gruppo si chiama Us Ariano la maglia, perché ricorda i fasti dell' Us Ariano e di chi ha indossato la sua maglia. Il nostro Livio Iannarone ha onorato ed amato questa maglia tutte le volte che l'ha indossata Possedere la numero 7, da lui tante volte portata su e giù per la fascia nei campi dell'Interregionale a difendere i nostri colori, e' un onore tutto mio. Grazie Livio da parte di tutti noi tifosi per aver rappresentato ed onorato la tua amata Ariano."

E poi Valerio Iacobacci: "Tara' stà tranquillo, mi dicevi sempre quanto ci vedevamo davanti al bar, pigliati na cosa, che dici Livio domenica andiamo a Montefalcone alla passeggiata ecologica, fatti trovare alle 7 ti prendo e c'è ne andiamo. Voglio ricordarti così, con quelle tue affermazioni, quei tuoi ragionamenti, quelle tue espressioni, i tuoi racconti delle tue vicende sportivive di altri tempi, poi oggi la triste notizie, credevo che almeno ti avrei rivisto, ma niente.

Dino Pagliaro, figlio del compianto Angelo, amico di squadra quest'ultimo di quegli anni d'oro: "Onorato di essere stato scelto da te, capitano della tua Under 18 targata Us Ariano. Ricordo come fosse ora, nei momenti di difficolta durante la partita il tuo chiamarmi e dire “Pagliarie’” (si perché così mi chiamavi in senso affettivo ) mi raccomando lucido almeno tu e non mi abbandonare. Ciao Livio Iannarone…corri piu veloce che puoi, sulla tua nuova fascia.

Il ricordo di Antonio Prebenna: "In silenzio sei andato via. Ricordo ancora quando ero bambino e mi portavi al campo sportivo con la tua Diana arancione dove risaltava un adesivo di Andy Capp... Ricordi di almeno 35 anni fa ma che restano indelebili nella mente di chi ti ha voluto bene. Buon viaggio amico mio."

Ci piace concludere con questo ritratto bellissimo e autentico da parte di Roberto Cardinale: "Roberto Cardinale: "Un grande dolore per tutti gli arianesi, perché Livio era arianese al 100%: calcisticamente era la storia dell’Us Ariano V.alle Ufita pur avendo giocato tanto anche fuori Ariano. Era originario dei vicoli della Guardia, uno di quartieri storici del Tricolle dove aveva cominciato a giocare al calcio sopra i vasuli in pietra lavica, era arianese mai andato via da questa città che amava tanto."