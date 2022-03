"L'istruzione agricola entra nelle scuole" Il progetto presentato da Confagricoltura che vede protagonista il comune di Ariano Irpino

L'istruzione agricola entra nelle nostre scuole attraverso il progetto scuole, presentato da Confagricoltura di Avellino all'assessorato alla pubblica istruzione di Ariano Irpino guidato da Lucia Monaco.

Progetto ampiamente condiviso, approvato con delibera di Giunta n.296 del 9 dicembre 2021 e presentato ufficialmente in conferenza stampa il 21 dicembre 2021.

"Attualmente - fa sapere l'assessore Lucia Monaco - sono circa 400 i ragazzi coinvolti per gli istituti comprensivi del tricolle che stanno partecipando alla prima parte del progetto, la quale prevede lezioni guidate da esperti del settore. Seguiranno fasi di didattica esperienziale che si concluderanno con uscite didattiche sul territorio, per permettere ai ragazzi di sperimentare direttamente "dal vivo" quanto appreso in aula.

"Progetto scuole" si propone di far conoscere e apprezzare il proprio territorio ai ragazzi attraverso le risorse e le produzioni locali, si vuole far conoscere ed apprezzare il cibo e la filiera alimentare che porta il cibo in tavola: viene presentato, infatti, l'intero processo dal campo alla tavola, la provenienza, il lavoro dell'uomo e la natura per un' alimentazione sempre più corretta, sana e responsabile.

Sono stati proposti diversi progetti di cui le scuole ne hanno selezionato tre in totale: acqua, latte e miele.

Affinché i giovani imparino a riconoscere ed apprezzare il valore dell' agricoltura, il nostro settore primario, è necessario stimolarli sin da piccoli. Gli organizzatori del progetto, utilizzando una didattica esperienziale e coinvolgente rendono i ragazzi parte attiva del progetto. L'interesse degli studenti, la loro curiosità è manifestata dagli interventi e dalle domande pertinenti nel corso delle lezioni.

Crediamo nei giovani e nella loro corretta formazione, con la consapevolezza - continua Monaco - che chi ha gli strumenti debba metterli a disposizione per tramandare esperienza e passione, per cui è compito dell'Amministrazione facilitarne la fruizione o fornire opportunità adeguate affinché i ragazzi possano formarsi nel miglior modo possibile. Per questo motivo sento di dover ringraziare il sindaco Enrico Franza per aver creduto in questo progetto e in me. Ringrazio i colleghi di giunta e gli uffici che prontamente si sono resi disponibili ad accogliere e sostenere le richieste necessarie.

Doveroso ringraziamento a Confagricoltura per l'ottimo lavoro che sta svolgendo con professionalità e competenze, i miei complimenti agli esperti che stanno realizzando il progetto con entusiasmo e dedizione. Bravissimi i ragazzi che stanno partecipando in modo attivo e collaborativo e grazie alle docenti e ai dirigenti scolastici che hanno ben coordinato e inserito questi percorsi di arricchimento nel curriculo, nonostante il periodo così complicato.

Le forti tradizioni agricole del nostro territorio possono essere valorizzate da questo progetto che contribuirà ad unire l’esperienza pratica dei nostri predecessori, le competenze all’evoluzione del presente. Tutto ciò, per permettere ai giovani di costruire un futuro dove saranno in grado di competere in maniera più serena e professionale possibile. Il nostro futuro è nelle nostre azioni e nei nostri giovani."