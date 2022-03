Polemica sul nuovo aggio rivisto al ribasso per la vendita dei biglietti bus Amu Il provvedimento non va giù ai rivenditori. Interviene la Confcommercio

Il nuovo aggio rivisto al ribasso per la vendita dei biglietti dei bus Amu non va giù a rivenditori. Quello dei titoli di viaggio resta comunque un caso non molto lontano dal trovare una soluzione. Questa settimana si è aperto il dibattito degli esercenti a seguito della pubblicazione della convenzione, che ribadiscono la riduzione unilaterale dell’aggio sulla vendita dei titoli per i mezzi di trasporto pubblico dal 5 al 3%, operata dalla società di trasporto pubblico locale.

A nome dei rivenditori associati tramite la Federazione Italiana Tabbaccai, Fit di Confcommercio, con i responsabili locali Giovanni Li Pizzi e Gianni Sicuranza, ha comunque ringraziato l’amministratore unico della società di mobilità dott. Ivanoe Cocca per la disponibilità e l’impegno ma ha trovato un netto diniego a portare quantomeno all’aggio del 4% da parte della società, poiché la regione Campania ha imposto questa percentuale del 3%.

La Confcommercio, nel ribadire la volontà dei rivenditori a continuare nel fornire un servizio, la ferma volontà di non volersi contrapporre ad altre categorie di lavoratori, comunica quindi che entro domani ci sarà un incontro con la società Amu e la proposta sarà del pagamento posticipato dei tikets sarà: "Tramite Rid bancario a 30 giorni con modifica immediata della proposta di convenzione al 3% per le vendite dei titoli di viaggio, ma adeguarla al 3,5% in considerazione della effettiva economicità del servizio reso."

Il presidente di Confecommercio di Ariano (distretto di Avellino), Nicola Grasso commenta così la svolta:

"È diventato ormai fondamentale che si sciolga questo nodo, non è possibile che a rimetterci siano sempre gli imprenditori, coloro che hanno il peso maggiore in questa situazione.

Mantengono i dipendenti e i locali aperti per 18 ore al giorno, offrono il servizio a cittadini e utenti e alla fine sono quelli che guadagnano di meno. Rivedere la percentuale sull’ aggio della vendita dei titoli di viaggio e le modalità di pagamento non è una solo una questione di opportunità ma di rispetto e di sviluppo economico».

A rimetterci, tanto per cambiare, non saranno ancora una volta gli utenti del trasporto pubblico arianese, che ormai da settimane stanno riscontrando dei grossi problemi a reperire i biglietti da 1,00 euro. A meno che non si vogliono aprire rivendite automatizzate, gestite direttamente dalla Amu, oppure tornare a far pagare la corsa a bordo dei bus urbani con la maggiorazione del 30%."