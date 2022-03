Raffaele Tarone: un futuro nello spazio e tanti sogni da realizzare Proclamato ingegnere aerospaziale con una menzione di merito. E' l'orgoglio delle aree interne

All'Università di studi di Napoli Federico II, ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria aerospaziale il giovane irpino Raffaele Tarone di Zungoli. Il neo ingegnere ha discusso brillantemente la sua tesi, avvolgente, ricca di contenuti tecnici e specifici, che hanno ammailato la platea e la commissione.

Alla proclamazione del risultato, Raffaele è stato proclamato ingegnere aerospaziale con votazione di 110/110 con lode. La commissione all'unanimità ha espresso una menzione di merito, con speciale apprezzamento per il candidato "per aver completato gli studi nei tempi previsti e con una votazione di base particolarmente meritoria ".

Grande commozione per i genitori Rosalia e Walter, e per la sorella Francesca, particolarmente legata al fratello insignito da tanto onore. Gioia e soddisfazione tra tutti i presenti, familiari e amici, specie tra le tante "zie" presenti all'evento. Auguri a Raffaele, per un futuro nello spazio!