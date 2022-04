Ariano, Maraia: "Finalmente riattivato il postamat nel piano di zona" "Mi auguro che si sia risolta definitivamente questa problematica, ma resterò vigile"

"E’ stato finalmente riattivato l’Atm dell'ufficio postale di Ariano Irpino nel piano di zona. Tale strumento, sebbene di nuova generazione, è stato oggetto negli ultimi tempi di numerosi interventi di manutenzione a causa di guasti inattesi che ne hanno ridotto notevolmente la fruizione, causando notevoli disagi ai cittadini del rione stesso e a tutti gli utilizzatori dell’ufficio postale di zona. Diverse segnalazioni al riguardo le ho ricevute io stesso - scrive in una nota il deputato arianese Generoso Maraia - e sono sempre intervenuto per risolvere i problemi. Una volta si era inceppata la cassetta da 20 euro, due volte l’inceppamento ha riguardato invece la cassetta da 50 euro, poi è stata la volta della problematica tecnica relativa ai sistemi di sicurezza. A fine 2021 sono stati sostituiti tastiera, monitor e altre parti meccaniche ma sono continuate ad esserci problemi. Alla fine poste Italiane ha richiesto alla azienda fornitrice dell’Atm un intervento risolutivo e siamo arrivati ad oggi con la riattivazione dello strumento non più soggetto a problemi. Mi auguro - conclude Maraia - che si sia risolta definitivamente questa problematica, altrimenti continuerò ad intervenire perché anche i cittadini del rione Cardito possano avere un postamat che funzioni senza problemi.!