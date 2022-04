Open day di primavera all'Arena Mennea per l'Asd Ariano rugby L'appuntamento è per sabato 9 aprile dalle 15:30 alle 19:30

Sabato 9 aprile presso nella struttura comunale Arena Pietro Mennea in località Martiri-Cannelle ad Ariano Irpino dalle 15:30 alle 19:30 l’Asd Ariano Rugby aprirà le porte per l’Open Day di primavera nell’ambito della progettualità messa in campo dalla dederazione Italiana rugby in tema di inclusione e partecipazione.

Giochi per i più piccoli, tanto sport all’aria aperta e per finire, l’immancabile famoso terzo tempo. Sara presente anche il presidente del comitato regionale campano Giuseppe Calicchio. Foto Francesco Lops.