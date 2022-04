Ariano, lavori stradali a Cardito: città paralizzata in entrata e uscita E' stato un mercoledì nero. La protesta: "Interventi da eseguire di notte e non in pieno giorno"

Mercoledì nero lungo la statale 90 delle puglie a causa dei lavori stradali programmati in pieno giorno. Code chilometriche spaventose sia in direzione Napoli che Foggia, auto, mezzi pesanti e pullman incolonnati per ore con disagi enormi soprattutto nelle già caotiche ore di punta.

Rabbia e indignazione che ha spinto qualche automobilista da allertare le forze dell'ordine per denunciare la grave situazione. E' sembrato di rivivere quei giorni convulsi della primavera 2004 lungo a Cardito, lungo una statale 90 delle puglie letteralmente sigillata in entrata e uscita a causa della lotta di popolo contro la discarica di difesa grande. Ma allora era per una giusta causa e un cantiere del genere sarebbe stato più che gradito anche di giorno.

Un appello viene rivolto all'amministrazione comunale e a chi di competenza a programmare d'ora in avanti ogni tipo di intervento del genere su questa arteria nelle ore notturne e non più come accaduto oggi in pieno giorno e come se non bastasse di mercoledì. Cittadini inferociti sui social. Questa che vedete è una delle tante foto postate dagli automobilisti su facebook. Dice davvero tutto. E' inconcepibile.

La polizia municipale con i pochi uomini e mezzi a disposizione su un territorio così vasto ha fatto tutto il possibile per alleviare i disagi ma di fronte ad una scelta così insensata, umanamente si può fare ben poco o niente, pur intervenendo paletta in mano sul posto. Errori che purtroppo continuano a ripetersi da anni.