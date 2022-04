Panathlon club e Special Olympics promuovono la cultura sportiva nelle scuole Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace 2022

Il Panathlon club e Special Olympics in collaborazione con l’istituto superiore “Giuseppe De Gruttola” organizzato la “Giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace 2022”. La manifestazione, che si è svolta all’Istituto in via villa Caracciolo, ha offerto l’opportunità di riconoscere il ruolo che lo sport gioca nella scuola, nella vita dei giovani per la costruzione della pace.

Mattinata ricca di gare, tornei di calcetto e pallavolo grazie alla perfetta organizzazione del dinamico docente Antonio Di Rubbo, referente team scolastico Soi Itis. Alla giornata di sport hanno partecipato anche i ragazzi ucraini ospiti della città di Ariano Irpino.

La Presidente del Panathlon club Ariano Irpino e direttrice provinciale di Avellino di Special Olympics Lucia Scrima ha premiato il dirigente scolastico del De Gruttola, Pietro Petrosino per la diffusione, promozione dello sport e inclusione. Presenti all’evento l’assessore allo sport, cultura e istruzione Lucia Monaco, l’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario, il direttore regionale di Special Olympics Salvatore Taurino, il vice presidente del Panathlon Club Ariano Irpino Mario Dotolo e il tesoriere Francesco Bevere. Un ringraziamento è stato rivolto al comune di Ariano Irpino per il patrocinio, alla caritas diocesana e all’associazione di volontariato Vita.