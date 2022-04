Ariano, rioni e contrade senza tabelle: ci pensa un abitante Paolo De Grottola: "E' un regalo di pasqua per la mia città e il quartiere in cui vivo"

Una tabella con la scritta città di Ariano Irpino, rione Rodegher. A realizzarla dopo averla recuperata in pessimo stato, durante una consueta camminata in una stradina di campagna è stato un abitante del luogo, Paolo De Gruttola che merita di essere citato per il suo ennesimo gesto esemplare rivolto al miglioramento e alla tutela del decoro urbano.

E non è la sua prima iniziativa del genere. Un anno fa sempre spinto dall'ammore smisurato per la propria città aveva ripulito un piccolo parco gioco per i bambini, sempre a rione Rodegher e prima ancora le gradinate dello stadio Silvio Renzulli, insieme al figlio Mario.

Cittadini volenterosi che sempre più spesso si adoperano volontariamente per restituire decoro alla propria città. Anche in contrada Scarnecchia un altro abitante, Antonio Albanese all'altezza di Villa Sorriso ha realizzato a mano una tabella che indica la sua zona, spesso utile per i corrieri e che deve raggiungere le abitazioni. Sarebbe necessaria una ricognizione generale su tutto il territorio, a partire da molte zone rurali dimenticate dove tali tabelle non sono state mai sostituite o ripristinate dalla loro nascita. Se capita un incidente o una rimozione dovuta al vento o quant'altro non tornano più nei loro luoghi originali. Così è successo per i due maga tabelloni nelle due periferie Martiri e Cardito, entrambe abbandonate a marcire nei depositi comunali. Ci fosse un solo amministratore di maggioranza e opposizione ad interessarsi di queste cose. Nulla. Molti fanno le belle statuine in consiglio comunale dall'una e dall'altra parte, ormai solo come "gettone di presenza".

Per non parlare delle intitolazioni e di un palazzetto dello sport che ancora non viene dedicato a Gerardo Filomeno. Ma questa è altra storia e l'elenco di persone a cui intitolare strutture, citiamo un altro amico dello sport il maresciallo Antonio De Gruttola, è davvero lungo. Un piccolo gesto, quello di Paolo e Giovanni, che si spera possa spronare chi di competenza a fare di più per la propria città. Le tabelle sono un biglietto da visita, basta farsi un giro nei piccoli comuni, a partire da Savignano, Zungoli, tanto per citarne qualcuno, per notare la differenza.