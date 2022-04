Settimana Europea al Ruggero II di Ariano nell'ambito del progetto Erasmus Sul tricolle studenti e docenti giunti da Belgio, Danimarca, Lettonia, Portogallo, Spagna e Ucraina

L’istituto d'istruzione secondaria superiore Ruggero II di Ariano Irpino ha ospitato studenti provenienti da vari paesi europei, nell’ambito del progetto Erasmus+, che permette di far vivere ai ragazzi significative esperienze di scambi culturali e linguistici.

25 studenti provenienti da Belgio, Danimarca, Lettonia, Portogallo, Spagna e Ucraina, con i rispettivi ragazzi italiani ospitanti e con i docenti accompagnatori, hanno fatto visita alla basilica cattedrale, al museo civico e della ceramica ed hanno potuto manipolare l’argilla al polo didattico e scientifico, grazie alla disponibilità del direttore scientifico e del ceramista Antonio Grasso.

Carmine Iuorio, architetto esperto nel settore dei beni culturali, direttore scientifico del polo didattico e scientifico ha tenuto, in collaborazione con il ceramista Antonio Grasso, per gli studenti del progetto Erasmus+ , due laboratori di ceramica per gruppi. I ragazzi hanno dimostrato interesse, ottime abilità e capacità creative.

La soddisfazione dell'assessore alla cultura Lucia Monaco: "Si tratta di un progetto di straordinaria valenza, curato nei minimi dettagli dal Ruggero II, grazie alla dirigenza scolastica e ai docenti di riferimento. Ringrazio l'architetto Carmine Iuorio e il ceramista Antonio Grasso per la loro disponibilità, per le competenze messe a servizio dei ragazzi, ringrazio ancora una volta tutto il personale docente, gli organizzatori del progetto Erasmus + per lo straordinario lavoro svolto e per le opportunità formative che sapientemente dispongono per I ragazzi."