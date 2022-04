Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.4 in serata. Epicentro a Calitri Il fenomeno tellurico è stato registrato dall'Ingv

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata, poco dopo le 20 di questa sera, dai sismografi dell'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia in Irpinia. Le strumentazioni dell'Ingv hanno individuato l'epicentro nel territorio del comune di Calitri, ad una profondità di 13 chilomteri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ha provocato danni a persone e cose. Nello specifico l'evento sismico è stato registrato alle 20:08:51 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9260, 15.4150 ad una profondità di 13 km.