Ariano: abbandonano persino il paraurti di una 500 davanti ai cassonetti Torna lo scempio in contrada Manna

Per un lungo periodo è regnata la pace, non si sono più viste le scene disgustose di inciviltà che purtroppo continuano ad interessare molte zone rurali della città a partire da contrada Tesoro. Sembrava che almeno questa in questa zona il fenomeno si fosse attenuato. Ed invece, eccoci nuovamente a dover documentare lo scempio di località Manna o Torreamando. Un residente ci fa notare, stupito, l'abbandono di un paraurti di una fiat 500 oltre naturalmente ad altri ingombranti. Una telecamera è ben posizionata proprio nel luogo in cui è avvenuto l'abbandono selvaggio. La domanda è inevitabile. E' funzionante? "Attendiamo una risposta da chi di competenza - ci dice un residente - con la speranza che vengano individuati e puniti gli autori di gesti del genere."