Gatta investita: il compagno resta accanto a vegliarla in attesa dell'ambulanza Una tenera storia d'amore da Rione San Pietro ad Ariano Irpino

E' rimasto sul posto accanto a lei a vegliarla come un bravo soccorritore, fino all'arrivo dell'ambulanza veterinaria da Nola. E' la storia di un gatto tenerissimo di rione San Pietro ad Ariano Irpino, costretto a separarsi dalla sua compagna investita da un'auto che come al solito non si è neppure fermata. Un dipendente della Sidigas, Michele Gelormini, dimostrando grande sensibilità umana, non è rimasto in silenzio nel vederla sofferente, dopo essersi rifugiata sotto un'auto parcheggiata nei pressi di alcune abitazioni ed ha allertato subito un volontario, il quale a sua volta ha contattato il comando di polizia municipale di piazza Mazzini. Dopo pochi minuti sul posto una pattuglia e poco dopo un veterinario reperibile dell'Asl, particolarmente sensibile il quale dopo aver riscontrato le gravi fratture agli arti, dovute all'investimento ne ha disposto il trasferimento in ambulanza a Napoli. La speranza dei residenti è che la gattina, possa superare il trauma subito e ritornare nella zona accanto a quel compagno premuroso rimasto triste e solitario senza di lei.