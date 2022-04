Nuova donazione di alimenti a Panacea per aiutare famiglie in difficoltà Settimana santa all'insegna della solidarietà ad Ariano Irpino

Alimenti di vario genere e dolci pasquali da distribuire a famiglie bisognose sono stati affidati ai volontari di Panacea guidati da Maria Spina Pratola. Un carico pronto da distribuire e che ha vosto ancora una volta la grande generosità da parte di commercianti ed imprenditori. Da Pasta Baronia a Farine Magiche Lo Conte, Pam e Incontro Pasticceria. "Le richieste di aiuto sono in aumento, molte delle quali silenziose. Ci sono famiglie che hanno vergogna di chiedere aiuto e lo facciamo con grande discrezione - afferma Maria Spina Pratola - un ringraziamento da parte nostra va a tutti coloro che ci sostengono mettendo a disposizione alimento e quant'altro. E' un aiuto preziosissimo che ci permette di sostenere davvero chi vive in condiziono di estrema difficoltà. Ci stiamo adoperando anche per l'emergenza Ucrania. Oggi i nostri volontari accompagneranno alcune persone proprio nel piano di zona dopo l'ennesimo viaggio della speranza, in fuga dalla guerra. Contiamo di ricevere altri aiuto da poter mettere a disposizione di persone bisognose.