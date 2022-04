"Uomini e donne", Montemarano tifa per Fernando. "Un ragazzo esemplare" Il sindaco Beniamino Palmieri in un post si congratula con il suo concittadino

"Abbraccio con grande affetto il nostro concittadino Fernando Picariello, da qualche giorno ospite in una nota trasmissione televisiva. Fernando è innanzitutto un bravo ragazzo e poi anche tante altre cose. Un forte in bocca al lupo per tutti i suoi progetti.". Così il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri in un post su facebook, saluta Fernando, corteggiatore in TV nel fortunato format di Maria De Filippi. A "Uomini e donne" Fernando si è guadagnato un posto di primo piano facendosi conoscere e apprezzare come corteggiatore di Veronica Rimondi, la tronista di Uomini e Donne e diventando così, in breve, tempo uno dei protagonisti della trasmissione.