Ariano, strada gruviera a difesa grande: abitanti sul piede di guerra La denuncia dei residenti che minacciano di non mandare i bambini a scuola

Si chiama Consini ed una strada a ridosso della discarica di Difesa Grande al confine con Monteleone di Puglia dove un tempo si era immaginato anche un collegamento con la vicina Zungoli, opera mai realizzata. Un tratto disastrato e ad alto rischio che sta mettendo a dura prova i residenti. "Siamo quattro famiglie attualmente residenti ma l'intera contrada ne ospita a regime oltre quindici. Non è bastato aver dovuto sopportare quel mostro che dal 1995 ci fa compagnia che ora dobbiamo fare i conti con una viabilità assai precaria e ta terzo mondo." Da qui un appello urgente rivolto al comune che nei giorni scorsi è intervenuto con un'opera tampone, promettendo una ulteriore e migliore sistemazione. " Nulla di tutto questo - ci dice Domenico Gambacorta, da anni a capo del comitato Difesa Grande - qui non si è visto più nessuno. Se non manderemo i bambini a scuola, ebbene che si sappia. La colpa è della strada, attualmente intransitabile." Stessa situazione per la vicina contrada Caccarone dove nei mesi scorsi è stata una vera e propria impresa, per un carro funebre raggiungere l'abitazione di un defunto. Speriamo che in futuro non si debba ricorrere all'elicottero in queste zone.