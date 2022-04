Ariano: torna ad illuminarsi il campanile e il palazzo vescovile Interventi di manutenzione straordinaria in centro e periferia

Salvo ulteriori imprevisti domani, nel giorno della ricorrenza del venerdì santo e dalla tradizionale processione di Gesù morto e dell'addolorata, tanto cara al compianto don Carminio Lo Surdo dovrebbe nuovamente illuminarsi dopo un lungo stop il campanile di piazza plebiscito e la facciata del palazzo vescovile. Il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano ha contattato l'impresa che si occupa della manutenzione dell'illuminazione pubblica, prendendo a cuore la problematica, la quale ha garantito di effettuare finalmente questo intervento da tempo sollecitato da più parti tra cui dalla stessa curia vescovile. Problemi potrebbero esserci per i fari posizionati a terra oggetto di un corto circuito dovuto ad infiltrazioni. Da alcuni giorni è in corso una manutenzione straordinaria di tutti gli impianto, dal centro alle periferie. Riattivata la linea dopo un guasto all'imbocco di rione San Pietro e dopo ben cinque anni rimessi in sesto tutti i pali e corpi illuminanti lungo la strada panoramica fatta eccezione di uno di essi, oggetto di un contenzioso in atto a seguito di un incidente. Interventi anche su via Giacomo Matteotti per la sostituzione di un palo marcio. E a maggio dovrebbero essere ultimati, con il posizionamento dei pali, i lavori di efficientamento energetico in villa comunale.