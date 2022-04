Grottaminarda, nel week end di Pasqua riaprono i Giardini De Curtis Cancelli aperti dalle 17 di oggi

Questa sera, dopo le 17,00, riaprono al pubblico per il weekend di Pasqua, i Giardini De Curtis, oggetto di lavori di ammodernamento dell’illuminazione. Si stanno sostituendo i corpi illuminanti con lampade a minor consumo energetico.

L’intervento che riprenderà da martedì fino ad ultimazione da parte dell’impresa esecutrice, fa parte del più generale progetto che ha visto negli ultimi mesi l’adeguamento, l’efficientamento energetico e la messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione sull’intero territorio di Grottaminarda nell’ambito di un Project financing.

Restano in corso presso la Villa comunale anche altri lavori di riqualificazione iniziati ad ottobre che riguardano il rispristino di muretti di recinzione, ringhiere e staccionate, la rimozione dei pericolosi cordoli in cemento, ma soprattutto la messa in opera di una nuova pavimentazione in resina anti-trauma nell’area giochi che viene ampliata ed integrata di nuove giostrine.