Grottaminarda: lotta all'abbandono selvaggio di rifiuti Prosegue l'impegno incessante del Comune

In contrada Barricella a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, i rifiuti indifferenziati gettati nel verde, al di sotto della strada comunale, sono stati ripuliti ed è stato installato un cartello di divieto per ricordare agli incivili di turno che è severamente vietato l'abbandono dei rifiuti perché costituisce reato e che quindi i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

I rifiuti, infatti, sono stati esaminati per cercare di risalire a chi li ha abbandonati. L'intervento a cura della Polizia Municipale, è uno dei tanti messo in essere sul territorio comunale per combattere l'odioso ed incomprensibile fenomeno a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini.

"Non c'è motivo di sversare i rifiuti nelle campagne o per strada visto che c'è un regolare e comodo servizio di raccolta “porta a porta” e per liberarsi di ingombranti, Raee e materassi, basta prenotare sulla piattaforma di #IrpiniAmbiente https://irpiniambiente.it/ritiro-ingombranti-e-raee/ o chiamare il numero 0825.784549 ed i rifiuti verranno ritirati, gratuitamente, il secondo mercoledì del mese.

Anche nelle strade e nelle piazze cittadine ciascuno dovrebbe osservare un comportamento più educato e civile. A volte un gesto che sembra ininfluente, come liberarsi della confezione di un pacchetto di caramelle o di sigarette, gettandolo a terra invece di utilizzare gli appositi cestini, moltiplicato per tanti gesti simili restituisce un paese sporco e poco accogliente.

Il paese è di ciascun cittadino e ciascun cittadino dovrebbe averne rispetto e cura come se fosse la propria casa. La Polizia Municipale continuerà a vigilare e a lavorare per scoraggiare queste azioni deleterie per il territorio ma resta fondamentale la collaborazione dei cittadini."