A Grottaminarda il commissario invita tutti ad una pasquetta responsabile Al primo posto il rispetto dell'ambiente e il decoro urbano

Appello alla cittadinanza a non conferire il "vetro" nel giorno di pasquetta, domani lunedì 18 aprile. Come stabilito da calendario nei giorni festivi Irpiniambiente assicura la raccolta solo nei comuni dove è previsto il conferimento delle frazioni "organico" ed "indifferenziato" e non delle altre frazioni: vetro, carta, plastica, multimateriale. Quindi a Grottaminarda niente raccolta del "vetro".

Il Comune raccomanda per queste feste, in particolare proprio per il giorno di pasquetta, di avere un atteggiamento responsabile rispetto al tema rifiuti: cercare di produrne il meno possibile attraverso acquisti consapevoli, evitando, ad esempio, di comprare prodotti con eccessive confezioni in plastica, o utilizzando borracce al posto delle bottiglie, ma soprattutto raccomanda di evitare di lasciare rifiuti nelle campagne in caso di picnic o per strada nel caso di una passeggiata con gli amici

Nel ricordare il calendario di raccolta il commissario straordinario Rosanna Gamerra coglie l'occasione per lanciare un messaggio di rispetto dell'ambiente per il giorno di pasquetta.

"Gli auguri più sentiti di una serena e santa pasqua a tutta la comunità di Grottaminarda, con l'auspicio che questo giorno possa allargare gli sguardi degli uomini verso orizzonti comuni di pace e armonia tra i popoli."