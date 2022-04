Monteforte. Giordano: "Pasqua speciale per me, ringrazio Dio per avermi aiutato" Il sindaco di Monteforte ringrazia i concittadini sempre vicini durante il suo ricovero a Milano

"Questa Pasqua è veramente speciale per me. Soltanto da poche ore sono tornato finalmente a casa, dalla mia famiglia, nel mio amatissimo paese, di nuovo in mezzo a voi. Ancora una volta la vita mi ha messo di fronte a una sfida difficilissima: una di quelle battaglie che ti segnano per sempre. Ringrazio Dio per esserne uscito, ancora una volta, indenne". Così Costantino Giordano racconta il suo ritorno a casa, nella sua Monteforte, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a Milano. Venerdì sera il sindaco di Monteforte è tornato a casa, accolto con gioia e affetto dalla sua comunità. " Sin dal giorno della notizia, mi sono rimboccato le maniche e ho deciso di affrontare questo male a testa alta, come faccio sempre. Non sono mancati i momenti di scoramento di fronte alle diagnosi: sono stati momenti brevissimi ma fondamentali, perché mi hanno aiutato a capire quanto sono e siamo fortunati nella vita di tutti i giorni. Venerdì sera c’è stata la mia resurrezione, le lacrime e l’abbraccio dei miei figli e dei miei nipoti saranno uno dei ricordi più belli di questa Pasqua. E poi ci siete stati tutti voi a farmi sentire il vostro calore e il vostro affetto. Ancora qualche tempo per riprendermi più forte di prima e recuperare il filo del discorso in Comune. Non so vivere senza pensare alla mia amata Monteforte: tutti i giorni in ospedale pensavo ai progetti, alle iniziative, alle manifestazioni e agli eventi che dobbiamo organizzare insieme! Ma oggi è Pasqua, la Resurrezione di nostro Signore e voglio augurarvi di vero cuore pace e serenità. Stringiamoci forte tutto insieme in una grande comunità! Non sono mancate le difficoltà e le incomprensioni e sicuramente altre ce ne saranno all’orizzonte. Ma soltanto uniti possiamo affrontarle e spazzarle via, giorno dopo giorno.Vi voglio bene!". Conclude Giordano.