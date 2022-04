Ariano, Amu: ok alla vendita dei biglietti per il trasporto pubblico La società autorizza gli operatori economici della città

L'Amu, attraverso una nota avvisa gli operatori economici che la società autorizza la vendita dei biglietti per il traporto pubblico locale attraverso convenzione da stipulare con manifestazione di disponibilità, esercitabile con apposito modulo, scaricabile dalla sezione “News/Avvisi” del sito dell’AMU (www.amutrasporti.it), da far pervenire presso l’ufficio amministrativo dell’Amu SpA, sito alla Via Tribunali - c/o Palazzo degli Uffici di Ariano Irpino, ovvero attraverso pec, all’indirizzo: amuspa@pec.it. Potranno essere acquistati pacchetti di biglietti orari con un minimo di n. 250 unità, e/o settimanali, senza alcun limite minimo di acquisto.

"L’operatore economico, tratterrà dal totale dei biglietti acquistati una somma pari al 3,5% quale compenso per la vendita e la distribuzione degli stessi (percentuale adeguata, dal 15 aprile 2022, a seguito dell’incontro con i rappresentanti della Confcommercio e della Fit dello scorso 30.03.2022) e potrà autorizzare il proprio istituto di credito ad addebitare in automatico, a 30 giorni dall’acquisto, attraverso addebito diretto sepa, a beneficio dell’Amu Spa la somma dell’acquisto dei biglietti.

Tutti gli interessati, dovranno far pervenire, assieme al modulo della manifestazione di disponibilità, una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o del legale rappresentante della ditta e una copia di una visura camerale di data non anteriore a sei mesi ovvero, in alternativa a quest’ultima, una copia del certificato di attribuzione della partita iva, il numero iban del conto corrente sul quale predisporre l’addebito diretto sepa, a 30 giorni, del costo d’acquisto dei biglietti. Sono esonerati dal presentare gli allegati gli operatori già convenzionati che già li hanno presentati (salvo la copia del documento di riconoscimento, se scaduto) e che intenderanno stipulare il nuovo accordo. I convenzionati saranno pubblicati sul sito della società e periodicamente sui media e sui social.

Sarà facoltà dell’Amu Spa decidere di revocare in qualunque momento la convenzione. In questo caso, se ne darà notizia all’interessato, senza alcuna formalità (quindi anche per le vie brevi) e il nome dell’esercizio convenzionato sarà cancellato dal sito aziendale e non apparirà sui media e sui social, salvo la possibilità di una nuova stipula. La stipula della convenzione presuppone l’accettazione tacita di tutto quanto contenuto nel presente avviso e nella delibera dell’a.u. del 15.04.2022. I modelli potranno essere firmati anche digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’esercizio interessato. Le nuove convenzioni saranno in vigore dal giorno 15 aprile 2022. Si riterrà decaduta ogni convenzione stipulata in data antecedente alla data del 15 aprile 2022, fermo restando la vendita dei restanti biglietti già acquistati alle precedenti condizioni.

Il modello per la disponibilità e la deliberazione dell'amministratore unico sono consultabili sul sito dell'Amu (www.amutrasporti.it) nella sezione Sezione "Avvisi" e "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali".