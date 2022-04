Il salvataggio della polizia municipale e il cuore generoso di una mamma gatto Il comandante Angelo Bruno: "Siamo in una situazione di vera e propria emergenza, è un continuo"

Li hanno abbandonati con l'intento di lasciarli morire tra i rifiuti in quello scempio senza fine di nome Tesoro ad Ariano Irpino dove oramai si è superato vergognosamente ogni limite. Ma una pattuglia della polizia municipale non è rimasta insensibile. Non poteva. E così gli operatori hanno prelevato i tre gattini e affidati subito a Bianca, una mamma gatta, fortunatamente già in fase di allattamento a casa di uno dei due agenti, ora attentamente accudita dalla piccola Emma.

"E' una emergenza quotidiana - afferma il comandante della polizia municipale Angelo Bruno nel congratularsi con la pattuglia operante - si tratta dell'ennesimo salvataggio. Siamo dovuti intervenire anche in soccorso ad una cagnolona che aveva partorito sul versante opposto, zona carcere e che non godeva di buona salute. Siamo riusciti anche in questo caso a salvare i cuccioli e a metterli in sicurezza, facendoli allattare da un'altra mamma grazie alla collaborazione di una volontaria. Nel frattempo la mamma è stata affidata alle cure veterinarie necessarie.

Nulla dunque viene lasciato al caso. Stamane è stata segnalata la presenza di un cagnolino, probabilmente abbandonato o smarrito, non lo sappiamo, che vaga nel silos parcheggio Calvario. Sono già intervenuto gli operai dell'area tecnica. Confidiamo anche qui nell'apporto prezioso dei volontari. E' stato rifocillato, ma chiaramente necessita di assistenza e adozione." Un impegno davvero esemplare su questo ed altri fronti da parte della polizia municipale, sempre più al passo coi tempi.

Come già annunciato dal comandante Bruno, all'atto dell'insediamento, gli operatori della polizia municipale arianese, stanno prendendo parte ai corsi di aggiornamento e specializzazione, alla scuola regionale a Benevento. I primi due hanno già riguardato in temi dell'immigrazione e specializzazione in incidenti stradali. Corsi ufficialmente riconosciuti dalla regione Campania, fermi da decenni.