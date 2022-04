Un serbatoio interrato nel piazzale del cimitero: indaga la polizia municipale E' mistero dopo la scoperta fatta in serata ad Ariano Irpino

La polizia municipale sta indagando sull'abbandono di un serbatoio interrato di grosse dimensioni, davanti all'ingresso della recinzione al cui interno vi sono i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. E' successo nel piazzale del cimitero ad Ariano Irpino. La scoperta è stata fatta nella serata di oggi In un primo momento si era pensato ad opere da effettuare nella zona da parte del comune. Nulla di tutto ciò. Si è trattato di un abbandono vero e proprio, non si sa da chi, per quale motivo e soprattutto, in pieno giorno e in una zona continuamente trafficata, essendo strada di collegamento importante tra l'arianese e la valle del Miscano. Non resta che attendere l'analisi delle telecamere, per stabilire che cosa realmente è accaduto. E c'è chi pensa anche ad un deposito momentaneo. Dell'accaduto è stato informato il comandante della polizia municipale Angelo Bruno, il sindaco Enrico Franza e il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano. Di certo un serbatoio di queste proporzioni non si era mai visto finora davanti ad un'area ecologica, neppure tra lo scempio di Tesoro o Stratola.